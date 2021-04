Nyhende

Det vert ofte nemnt som eit særtrekk ved det norske samfunnet at det er tillitsfulle relasjonar mellom innbyggarane. I ei internasjonal undersøking for nokre år sidan undersøkte ein dette. Representative utval av befolkninga i 86 land vart bedne om å ta stilling til påstanden ”ein kan ha tillit til dei fleste”. Noreg, Danmark, Sverige og Finland kom på dei fire første plassane med omsyn til kor sterk tilslutninga til denne påstanden var. Om lag 60 prosent av befolkninga i dei skandinaviske landa ga si tilslutning til påstanden. Den tilsvarande prosenten for Brasil, Filippinane og Tyrkia var på ca 10.