Nyhende

Det melder partiet i ei pressemelding. Her uttaler stortingsrepresentant og førstekandidat til stortingsvalet Jenny Klinge og tredjekandidat Per Ivar Lied seg, i høve at partiet ikkje fekk fleirtal for forslaget sitt om reform av finansieringa av ferje- og hurtigbåttilbodet i landet, då korkje regjeringspartia, Frp, Ap eller SV støtta opp om det.