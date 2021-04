Historisk vedtak om bygginga av ny sentrumsskule

Nyhende

Med 23 mot seks røyster godkjente Sykkylven kommunestyre det framlagde forprosjektet som grunnlag for vidare arbeid med anbodsdokumenta og gjennomføring av anbodskonkurransen før totalentreprise. Kostnadsramma er sett til 283,5 millionar kroner. Etter forslag frå Ole Kjell Eidem (Sp) blir tribunen i idrettshallen tatt inn att i planane for sentrumsskulen. Ove Bjerkan (V) fekk gehør for at alle klasseromma så langt som råd, skal ha dører direkte til grupperommet som tilhøyrer klasserommet.