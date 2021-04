Frank Kjøde går av med pensjon

Mediehusleiar gjennom 40 år takkar av

Redaktør og dagleg leiar i Mediehuset Nyss, Frank Kjøde (68) har meldt til styret i mediehuset at han ønskjer å avslutte arbeidsforholdet for å gå av med pensjon. Styret vil no starte arbeidet med å finne ny leiar for mediehuset, og Frank Kjøde har sagt seg villig til å stå i stillinga fram til ny leiar er på plass.