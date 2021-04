Nyhende

Kven er dette? Namn: Katy Mona Bjørstad

Alder: 57 år

Bustad: Stranda

Yrke: Butikkeigar

Katy Mona Bjørstad frå Stranda er ei dame mange kjenner, då ho eig og driv butikken Kirstens Butikk i Storgata. Katy var knapt året då foreldra bestemte seg for å søke lykka i Sverige, nærare bestemt i Køping like ved Örebro. Saman med sine to eldre søsken budde Katy i Sverige i over ti år. Då far fekk jobb på Langlo flytta dei heimover til Stranda att.