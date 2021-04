Noah vart vinnar i bilrebusen

Nyhende

Søndag 11. april var det Bilrebus arrangert av Sykkylven og Ikornnes kyrkje. Då fekk 5. klassingar med sjåfør og følgje bli med på ein runde rundt i bygda, og svare på spørsmål frå og om Bibelen. Ja, for det var nemleg det som var premien, at alle som var med og svarte fekk sin eigen Bibel! I det nydelege vêret som var denne dagen var det 19 deltakarar, og her ser det posten ute på Aursneset besøkt av Emily Utgård Aas og Annika Alnes Lid. På tysdag fekk vi endeleg overrekke hovudpremien til ein verdig vinnar: Noah Øvreberg Kvalsund som hadde alle svara riktig, og vart i tillegg trekt ut til å få ei hengekøye.