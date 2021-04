Vedtok handlingsplan mot vald i nære relasjonar

Nyhende

Det var Audun Gautvik, som sit som vararepresentant i rådet for funksjonshemma i Sykkylven, som varsla om at dei tre råda ikkje hadde fått uttalt seg etter at handlingsplanen mot vald vart sendt ut på høyring. Otto Magne Strømmegjerde (Ap), som var fornøgd med planen, fremja eit forslag om at den vert sendt til rådet for funksjonshemma, eldrerådet og ungdomsrådet for uttale, noko som kommunestyret slutta seg til. Kommunedirektør Geir Ove Vegsund sa til Sunnmørsposten at det var ein glipp at planen ikkje vart sendt til dei tre råda, men var glad for at Otto Magne Strømmegjerde gjorde kommunestyret merksam på dette.