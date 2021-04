Fire nye smittetilfelle i Stranda

Nyhende

Stranda kommune melder på sin heimeside at fire personar har testa positivt på hurtigtest for covid-19, og at dei smitta er i same husstand.

Tiltak som er sett i verk:

Sunnylven barnehage vert stengt frå tysdag 27.04.21 og til og med fredag 30.04.21.

Sunnylven omsorgssenter er stengt for besøkande inntil vidare.

Sunnylven skule går som normalt, men nokre elevar er sett i ventekarantene.

Kommunen melder også at smittesporing og testing held på. Om nokon trur dei er nærkontakt så ber kommuna dei om å ringe

464 11 047 . Dette nummeret er betjent fram til kl. 21:00 måndag kveld.