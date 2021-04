Staten seier ja til behandling likevel

Nyhende

Måndag 26. april blei det klart at Avgjerdsforumet for nye metodar likevel vil godkjenne bruk av genterapien Luxturna i Norge. Dette gjer at tvillingane Torger Inge og Joar Sætre frå Ikornnes og fireårige Ulrik Fure frå Straumgjerde i Sykkylven slepp å måtte dra til utlandet for å få behandlinga som kan redde synet deira. Dette melder TV 2 som skreiv om saka først.