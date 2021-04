Nyhende

– Vi har lært av koronapandemien at det ikkje er lurt å gamble på at vi får hjelp utanfrå når det gjeld smittevernutstyr. Nasjonal produksjon av smittevernutstyr er god beredskap. Vi i Senterpartiet ønskjer at regjeringa legg til rette for dette ved til dømes å gi investeringsstøtte til norske produsentar av smittevernutstyr, seier justispolitisk talsperson i Senterpartiet, Jenny Klinge.