Må utvide fabrikkarealet

– I ein Stressless-stol er det 61 delar frå oss, så når dei produserer over tusen stolar for dag, betyr det at dei treng 61.000 delar frå oss. Dette gjer at vi no treng større produksjonsareal, seier fabrikksjef Bjarne Olav Velle hos Pla-Mek AS til Nyss.