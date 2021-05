Ei av hundre inspirerande kvinner

Nyhende

Julie Hole vart overraska då ho fekk vite at ho hadde hamna på Magasinet Altså si liste "100 under 100", saman med andre kvinner som inspirerer andre. Ho har over 37 000 følgjarar på Instagram, der interiør har stått i fokus. Då ho vart operert for inkontinens brukte ho plattforma og påverknadskrafta si til å spreie kunnskap om eit problem som mange kvinner slit med.