Nyhende

– Vi får stadig inn nye søknadar på hytter, så det er mest på fjellet det skjer, seier Kristian Trandal, som er fagansvarleg for byggesaker i Sykkylven kommune til Nyss.

Hyttebygging er i vinden for tida, og tidlegare i vinter blei det meldt om stor interesse både på Strandafjellet og på Fjellsætra om dei ledige tomtene i hyttefelta på fjellet. Mellom anna blei det seld 17 av 55 tomter i Blådalslia på Strandafjellet før feltet ein gong er byggeklart, og i Sykkylven kommune kom det inn 22 søknadar om hyttebygging på Fjellsætra.

– Det er ein jamn straum med byggesøknadar på nye hytter som kjem inn til oss, så eg trur ikkje det vil bli færre i år, seier Trandal.

Han fortel vidare at det elles er sporadisk utbygging som skjer i kommunen.

– Der er ikkje veldig mykje bustadbygging, men der er litt. Mellom anna på Aursnes og på Ikornnes, seier han.

Ønskjer regulering

Njell Hoftun er samfunnsplanleggar i Sykkylven kommune. Han fortel at der er ein del område med tomter som er i gang med planlegging for bygging.

– Vi fekk mellom anna godkjent eit areal på 14 dekar i Ullavika tidlegare i vinter. Dette er eit område som ikkje er på marknaden enno. Eg er ikkje sikker på om grunneigarane har bestemt seg for å starte reguleringsprosessen, men dette er sjølvsagt noko som er ønskjeleg frå kommunen sin side, seier Hoftun.

Samfunnsplanleggaren fortel vidare at der er nokre andre felt der det er aktivitet av private utbyggarar.

– Der er eit felt oppe i Grebstadlia der det er ein prosess på gang. Og så er det aktivitet på Aursnes. Dei to er vel dei litt større områda i kommunen der det blir arbeidd akkurat no, og så håper vi at Ullavika kjem snart, seier han.

Tomtejakt

Hoftun fortel vidare at der er fleire i Sykkylven kommune som sit på større og mindre tomter, men som gjerne kvir seg for å selje. Det kan føre til utfordringar for folk som er ute på jakt etter tomter.

– Her har vore ein del yngre som er på jakt etter tomter, og då er det ikkje alltid like lett å finne. Kommunen har nokre tomter igjen i eige felt, men det er eigentleg litt lite. Etterspurnaden er størst i dei sentrale områda, og det er gjerne der det er mest vanskeleg å finne tomter, seier han.

Liabygda

Cato Andersen er einingsleiar for næring og teknisk hos Stranda kommune. Han fortel at det er i Liabygda det er mest aktivitet for tida.

– Det siste halve året er det her vi har selt flest tomter, seier han.

Utanom dette kan han fortelje at det òg er ein del aktivitet på Hellesylt.

– Her er fleire som ventar på den nye greina i boligfeltet, forklarer Andersen.

I sjølve Stranda tettstad er det ikkje mange tomtene å spore, utanom i Svemarka.

– Vi har ingen kommunale boligtomter i sjølve Stranda sentrum. Vi har heller ingen i Geiranger, seier Andersen.

Digitalt

Andersen kan òg fortelje at Stranda kommune er i ferd med å utvikle digitale kart som vil vere tilgjengelege på kommunen sine heimesider.

– Det er noko som publikum har bedt om i lengre tid, og som er under utvikling. Forhåpentlegvis vil dei vere klare til sommaren. Då kan folk sjølve klikke seg inn og sjå kvar vi har ledige tomter, seier Andersen.