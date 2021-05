Deltok i private Konradløp

Nyhende

Konradløpet har lang tradisjon for å få morgonfriskusar ut for å gå eller springe ein runde i Velledalen klokka fem om morgonen 1. mai, og etterpå har det vore ei triveleg samling i grendehuset. Nok ein gong førte koronapandemien til at Velledalen IL måtte avlyse løpet.