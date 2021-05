– Eg har alltid vore svak for storbandmusikk

Nyhende

Kven er dette? Namn: Tove Andersen-Berge

Alder: 65 år

Bustad: Stranda

Yrke: Pensjonist

Tove Andersen-Berge (65) er kjent for mange frå si lange fartstid i Sparebanken Møre på Stranda. Ho er dottera til Agnes og Anders Andersen som kom til Stranda frå Snåsa i 1955. Tove vaks opp på Langlo og ho har budd på Stranda i heile sitt liv. Etter realskulen starta ho på Vestborg Handelsskule, som den då hette. Ho rakk knapt å bli ferdig med skulen før ho som 18-åring vart «handplukka» til Sparebanken av dåverande banksjef Rønneberg. Og i banken blei ho verande i 47 år til ho gjekk av med tidlegpensjon i fjor. Tove er gift med Sigmund Berge og saman har dei har to vaksne barn, Thomas og Julianne.

Tove har mange gode minne frå tida i Sparebanken, sjølv om det kunne vere hektisk å kombinere jobb med to barn som hadde ei aktiv fritid under oppveksten.

– Det var aldri kjedeleg på jobb då eg alltid fekk nye og utfordrande oppgåver. Som tilsett i banken fekk vi stadig ta nye kurs og oppgraderingar undervegs. Eg tok også vidareutdanning innan makroøkonomi på BI medan eg var i full jobb, seier Berge.

Noko av det kjekkaste Tove visste var å gi økonomiske råd til unge og til dei som skulle etablere seg for første gong. Det å sjå at frå å ikkje kunne så mykje om sparing eller budsjett, til at dei klarte seg bra og fekk seg både bil og heim etter kvart.

Det siste året har Tove brukt til å venne seg til å finne roa og ikkje tenke jobb, noko som ho skildrar som ei rar tid. Planen var å reise meir, men koronaen stoppe dei planane. Dermed kjøpte Tove og Sigmund seg bubil. Den har allereie vore fleire gongar ute på vegen og skal nyttast flittig framover. Både til korte og lange turar, og til å besøke dei fire barnebarna sine.

– Er favorittdrikken din kaffi?

– Ja, eg er veldig glad i god kaffi, og morgonkaffien smakar aller best.

– Kva er favorittretten din?

– Eg er svak for alt som kjem frå det italienske kjøkkenet. Lasagne og alle typar pastaretter er alltid godt. Men eg har også blitt glad i gulasj, og set pris på at fleire serveringsstadar no serverer denne retten som opphavleg kjem frå Ungarn.

– Kva vil du lese om i Nyss?

– Eg likar å lese litt om alt, og synest det er kjekt å lese om kva som skjer både på Stranda og i Sykkylven. Eg ser mange fordelar med eit samarbeid over kommunegrensa.

– Om du fekk bestemme, kva ville du endra på Stranda?

– Då ville eg gjort endå meir for å lette tilgangen til naturen. Alle dei fine brautene og råsene vi har på Stranda må haldast ved like så fleire får oppleve dei. Den nye Elvastien er eit eksempel på eit fint tiltak. Ved at nye stiar kjem til, og at dei gamle vert halde ved like, så er eg sikker på at dette er med på å auke trivselen ved å bu på Stranda.

– Kva er du mest nøgd med på Stranda?

– Utanom den vakre naturen og det flotte Strandafjellet? Då er eg mest nøgd med at vegane i og ut av bygda har vorte mykje betre dei siste åra. Dei nye tunnelane til Hellesylt har gjort turen innover til ei ny oppleving.

– Kva er favorittmusikken din?

– Eg likar nesten all slags musikk, men eg har alltid vore svak for storbandmusikk. Og så likar eg å følge med på nye talent. Programmet «De neste» på NRK har vore ein fryd å følgt med på. Dei unge artistane som stilte der var heilt utruleg dyktige.

– Kven beundrar du mest?

– Utanom mor mi så må eg seie at eg beundrar småbarnsfamiliane i dag. Der mor og far har full jobb, men som likevel klarer å følge opp barna som skal både hit og dit etter skuletid. og i helgane Dei gjer ein flott jobb. Eg hugsar sjølv kor hektisk den tida var.

– Kven vil du sende ei helsing til?

– Då vil eg helse til barna og barnebarna mine. Og til alle dei tidlegare kollegaene og kundane mine frå tida i Sparebanken Møre.