Ny park ved Sparebankbygget på Aure

Arkitektselskapet LARK Landskap hadde utarbeidd fire alternative forslag til Bankparken. I saksutgreiinga frå einingsleiar ved tekniske tenester, Bjarte Hovland og kommunedirektør Geir Ove Vegsund går det fram at parkarealet er forma ut med tanke på opphald og møteplassar for ulike aldersgrupper. Det er teikna inn alt frå sittegrupper og hengekøyer til ei enkel scene som skal gi eit område med mange bruksmåtar. Forslaga inneber gjenbruk av det meste av det som var plassert i gågata i fjor, og seinare demontert og flytta midlertidig til Kaitrappa. Administrasjonen går inn for alternativ 4 som har teikna inn 47 parkeringsplassar, men at bilane står parkert parallelt etter Skulegata.