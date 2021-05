Nyhende

Snart skal sentrum i Geiranger få eit vakkert monument over fjordfolket. Kunstnaren Ola Stavseng i Stordal arbeider hardt for å bli ferdig med skulpturane sine. Eg var heldig å sleppe inn i atelieret der han er i ferd med å fullføre eit stort oppdrag for Storfjordens Venner.