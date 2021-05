Storfjordsambandet har kome eit steg vidare

Nyhende

Øyvind Michael Olsen som er dagleg leiar i Storfjordsambandet AS er svært glad for at samferdsleutvalet har godkjent dette beslutningspunktet som har fått nemninga B0, som er ein av fleire fasar og beslutningspunkt i fylkeskommunen si prosedyre for realisering av «sjølvfinansierande prosjekt».