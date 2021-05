Jon Reidars og TRIO m/band i Ikornnes kyrkje

Nyhende

Jon Reidar Kurseth har med band også tidlegare hatt konsertar i kyrkja der han har framført countryklassikarar med stor suksess. Han og Halstein Kurseth er ein duo som svært mange set stor pris på. Eit solid orkester med Arild Kvenseth på steelgitar, Odd Ludvig Lie på slagverk, Frank W. Utgård på gitar, Sveinung Utgård på bass og Halstein Kurseth på gitar og song er også med. Sveinung og Halstein blir også med i TRIO m/band denne kvelden. Denne gruppa med Bente Bjørnestad Myrseth, Eldbjørg Ebbesvik og Gunnlaug Bjerkvik Tandstad som vokalistar, har henta repertoaret sitt frå både gospel og country. Dei har med seg sitt faste band med Arnfinn Grebstad på saksofon og fløyte, Nils Dagfinn Tandstad på gitar og Rose Iren Stave på piano og orgel, i tillegg til Sveinung Utgård på bass og Halstein Kurseth som i dette bandet speler slagverk. Arrangør av konserten, Ikornnes sokneråd, vil syte for at smittevernreglane blir fulgt, også med max-grense for antal publikum.