Nyhende

Under Helsetkopen: Garden Helset i Synnylven ligg på flatene under Hurklutefjellet og Helsetkopen. Urene bakanfor er restar m.a. frå eit stort fjellskred som gjekk i 1686 eller i 1687, og tok gard og folk, samtidig med skred på nabogarden Hauge. Seinare, i 1724, gjekk eit nytt skadeskred på Helset. Tunet er no flytta vekk frå fjellfoten. Foto: Astor Furseth