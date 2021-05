Målbruksplan i Stranda kommune

Nyhende

Interpellanten, Petter Hjørungdal kom i sin interpellasjon inn på fire spørsmål: «1) For nokre år sidan laga Stranda mållag ein målbruksplan som m.a. vart sendt til kommunen. Målet var at Stranda kommune skulle vedta denne planen i kommunestyret som ein lekk i å styrkje grunnlaget for god nynorsk språkbruk i administrasjonen og kommunale utval. Eg kan ikkje sjå at dette har vore ei sak for kommunestyret. Kva tid skal det ev. gjerast eit vedtak i denne saka?