Nyhende

Kven er dette? Namn: Målfinn Aanning

Alder: 57 år

Bustad: Nakkegata

Yrke: Produksjonsmedarbeidar hjå Ekornes

Målfinn Aanning (57) vaks opp i Fausadalen saman med syskena Wenche og Steinar.

Han er sambuar med Karin Slyngstad og saman har dei barna Thomas (20) og Martin (16), og frå tidlegare har Målfinn dottera Karoline (28), som er frisør og busett i Oslo.

Vinterstid stiller Målfinn opp som frivillig på skisenteret på Fjellsætra og er med på vaktlaget. Han likar også godt å ta seg ein tur i lysløypa på langrenn eller i bakken på slalåmski.

I sommarsesongen tek han og sonen Martin gjerne ein tur til ulike fjellvatn og prøvar fiskelukka.

Heilt frå han var 16 år har Målfinn vore innan møbelindustrien, og starta først ved Hole og Lillebø på Vik, deretter eit år på landbruksskulen på Gjermundnes og militæret før han i 1986 byrja ved Slettvoll møbler og var der til 1992. Same året starta Målfinn i ny jobb ved Ekornes i Sykkylven og har vore der i snart 30 år. I tillegg til å vere i produksjonen er han også tillitsvald. I februar 2020 hadde han ei dramatisk oppleving, då fekk han hjartestans med etterfølgande hjarteinfarkt. Målfinn fortel at Karin og Thomas gav livreddande hjelp fram til helsepersonellet kom, og utan deira raske hjelp hadde utfallet kanskje vore annleis. Store delar av 2020 brukte Målfinn på trening og rehabilitering etter hjarteinfarktet, men var tilbake i full jobb i november.

Målfinn er glad i fotball og har vore ein ihuga Molde-supporter i over 40 år, og har vore på veldig mange heimekampar. Men den store cupfinalen mellom AaFK og Molde i 2009 har han lagt i gløymeboka. Av engelske lag er det Liverpool som er favorittlaget og han ser ofte kampar saman med «Liverbirds», den lokale supporterklubben i Sykkylven. Han har ein draum om ein gong å få vere på Anfield og sjå Liverpool spele kamp, og oppleve den spesielle stemninga på stadion.