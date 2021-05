Har opna Geiranger-Langvatn

Nyhende

– Før påske var vinteren snøfattig, men det kom over to meter snø i april som gav oss utfordringar med skred og skredfare og meir arbeid med snørydding. Denne vegen er svært viktig for reiselivet i Møre og Romsdal og for Geiranger spesielt, så vi er glade vi kan opne han til 17. mai-helga, seier byggeleiar Kåre Berge i Møre og Romsdal fylkeskommune.