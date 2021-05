Krev snarleg vaksinering av brannfolk

Nyhende

Det er i eit brev til Sykkylven kommune at plasstillitsvald, verneombod og hovudtillitsvald hos Sykkylven brann- og redningskorps kjem med krav om at det vert sett i gang vaksinering av brann- og redningspersonellet.

I brevet, som er signert av Arild Sporsheim, plasstillitsvald i Sykkylven brann- og redningskorps, Per Henning Johansen, verneombod i Sykkylven brann- og redningskorps og hovudtillitsvald Monica Skjortnes ved Fagforbundet i Sykkylven, stiller dei seg kritiske til at dei tilsette hos Sykkylven brann- og redningskorps er blitt gitt lav prioritet i vaksineringsprogrammet i kommunen.

Sårbare

Det er særleg sårbarheita om det skulle oppstå situasjonar med smitte eller karantene hos tilsette som er på vakt i fellesferien brevet legg vekt på.

«Normalt sett er det i snitt om lag 13–15 personar som møter opp ved full utrykking, men ved avvikling av sommarferie er dette svært annleis. For i sommarferien spesielt så kan tilgangen på personell vere på eit absolutt minimumsnivå,» står det.

Vidare står det at erfaringsvis er resten av beredskapen som regel på ferie utanfor bygda, og at dei har auka vaktlaga men éin ekstra person for å vere sikker på å få med tankbilen på utrykking.

«Dette er i tråd lovkrava og er særleg viktig dersom det oppstår brann i hytte eller andre bygningar med liten eller lang tilgang til vatn. Då er tankbilens 14.000 liter svært viktig for å kunne gjere ein tilstrekkeleg innsats,» heiter det.

Konsekvensar

Om det skulle bli mangel på beredskap hos brann- og redningskorpset, listar dei i brevet opp fleire konsekvensar av dette:

Vi kan ikkje drive røykdykking utan å ha fulltalig vaktlag. Vi kan ikkje utføre noko arbeid som har risiko for alvorleg skade på eige mannskap. Dette gjeld alle typar aksjonar brannvernet utfører.

Vi kan ikkje utføre akutte livreddande oppgåver i aksjonar som drukning, trafikkulykke, redning m.m. utan tilstrekkeleg med mannskap.

Vi får ikkje med oss nødvendig utstyr og bilar ut av stasjonen utan å ha personar med gyldig førarkompetanse. I sommarferien er dette på eit minimum.

Vi kan ikkje utføre tilfredsstillande brannsløkking, evakuering og redning av pasientar på institusjonar som BUAS, Smedplassvegen og Ura utan fullt vaktlag.

Vi vil ikkje kunne assistere helsetenesta i alvorlege hendingar.

Større hendingar som er ekstra ressurskrevjande, slik som brann i industri eller eksempelvis Miljøkvalitet vil måtte «leve sitt eige liv». Dette gjeld også skogbrannar.

Heile beredskapen kan bli slått ut i korte eller lengre periodar til eventuelt nye mannskap vert beordra tilbake frå ferie.

Vi tilfredstillar ikkje krav til HMS.

Vi kan mangle utrykkingsleiarar eller befal som skal leie utrykkinga.

Vi kan ikkje nytte industriverntilsette frå andre bedrifter som ikkje har opplæring i redning, rutinar og prosedyrar.

Det er særleg dei fire første punkta som skribentane av brevet ser på som dei mest utfordrande og som har størst sannsyn for å oppstå.

Avslutningsvis står det: «Vi tek også til orde for at brann- og redningspersonellet er ei utsett yrkesgruppe i form av å vere deltidstilsett i eit farleg og krevjande yrke med høge krav til å utføre eit profesjonelt og godt redningsarbeid for innbyggarar og besøkande. Og ved mangel på personell kan dette få store og traumatiske konsekvensar for dei «få» som skal utføre eit arbeid for å redde liv og verdiar.»

Dei orienterer også om at dei finn den manglande prioriteringa så graverande at dei vurderer å nytte seg av media for å belyse det ytterlegare for befolkninga.