Nyhende

Den 10. mai fekk både Sykkylven og Stranda ny kommuneoverlege. Til skilnad frå tidlegare, då dei to kommunane hadde kvar sin kommuneoverlege, er Aleksander Linge Sommerdalen (40) no tilsett som kommuneoverlege for både Sykkylven og Stranda. Han fortel til Nyss at han har blitt veldig godt tatt imot på sine to nye arbeidsplassar.