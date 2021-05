Nyhende

Onsdag kveld melde helseminister Bent Høie (H) at regjeringa vil følgje råda frå Folkehelseinstituttet (FHI), og gå vidare med planane om omfordeling av vaksinane som blir sendt ut til kommunane i landet. Det betyr at 24 kommunar, alle i fylka Oslo og Viken, vil få ei auke på tilsende vaksinedosar på 60 prosent. 23 kommunar, mellom anna med storbyane Bergen, Kristiansand og Trondheim, slepp å gje frå seg vaksinedosane sine, medan 309 kommunar, Sykkylven og Stranda inkludert, må gje frå seg 35 prosent av vaksinedosane sine i juni og juli. Tanken er at desse kommunane skal ta att det tapte i slutten av juli.

– Den viktigaste grunnen til at regjeringa går inn for ei omfordeling av vaksinar, er at det aukar moglegheita for at vi saman kan opne opp samfunnet litt raskare. Det vil kome alle til gode, sa Høie på pressekonferansen onsdag.

Fleire ordførarar landet rundt har reagert på omfordelinga, mellom anna Eva Vinje Aurdal (Ap) i Ålesund, som sa til TV 2 onsdag at det ville vere bittert om dei skulle måtte gje frå seg vaksinar til friske 18-åringar på Austlandet.

Fellesferien

Ordførar Odd Jostein Drotninghaug (Sp) i Sykkylven fortel til Nyss at han forstår kvifor kollegaen på andre sida av fjorden reagerer slik ho gjer.

– Ålesund har følt på kroppen korleis det kan vere med eit plutseleg utbrot, seier han.

Drotninghaug fortel vidare at dei ikkje har diskutert situasjonen enno i kriseteamet i Sykkylven.

– Det er klart det er ingen god situasjon. Vi har forventa å få eit stort tal på dosar framover, og det har folk òg. Fordelen er at talet på vaksinar vil gå opp, men samstundes får vi ikkje vaksinert like fort som det vi hadde trudd. Så lenge vi ikkje får lokale utbrot av smitte vil det nok gå bra, men skulle det oppstå smitte kan det bli krevjande, seier ordføraren og legg til at han forstår kvifor regjeringa gjer slik dei har gjort.

– Dei har følgt dei faglege råda frå FHI, så får vi håpe dei er rett.

Omfordelinga vil òg gjere at folk i Sykkylven må belage seg på å måtte vere tilgjengelege i fellesferien.

– Vi vil ikkje få gjort like mykje i juni som vi hadde trudd, så det betyr nok at ein del folk nok må vere tilgjengelege i ferien, seier Drotninghaug.

Nøyaktig kor mange dosar det er snakk om veit dei ikkje, sidan talet på kor mange vaksinar som kjem til kommunen ikkje blir klart før veka før.

– No i mai trudde vi at vi ville få meir enn vi fekk, men vi har nesten berre fått til dei som skal ha andre runde. Dette gjer at vi ikkje har klart å innfri dei forventningane folk har hatt til at no skulle mange få. Eg forstår at dei gjer som dei gjer, i høve til at der er utfordringar rundt om i landet, men det er ikkje ideelt for oss som må gje frå oss såpass mykje, seier Odd Jostein Drotninghaug.

– Der er ein plan

Ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) i Stranda fortel at dei har diskutert situasjonen i beredskapsrådet saman med kommuneoverlege Aleksander Sommerdalen.

– Det vi slår fast er at vi ikkje vil bidra til å gjere situasjonen vanskeleg for dei sentrale myndigheitene med å stå på barrikadane, og igjen, følgje dei faglege råda frå FHI, seier Tryggestad.

Han meiner at det er nødvendig å prioritere dei områda i landet som er hardast råka av koronaviruset.

– Der er ein plan om at heile nasjonen skal vaksinerast, og då må dei som er hardast råka bli prioriterte. Men, som eg har sagt tidlegare, så forventar vi at om situasjonen her skulle bli annleis så vil vi bli prioriterte på same måte, seier han.

Tryggestad fortel vidare at han ikkje likar den polariseringa som har skjedd i samfunnet, med tanke på kven som får vaksinar og ikkje.

– For oss er det den nasjonale dugnaden som gjeld, og om vi skal lykkast må vi alle stå saman sjølv om det betyr at vi vil få litt færre dosar nett no. Hovudbildet er at det vil bli ei betydeleg opptrapping av talet på vaksinar som vil vere bra for alle. Eg las ein leiar i ei avis her om dagen, der overskrifta var at det er kampen om livbåtane som pregar det politiske miljøet. Derfor meiner eg at vi må tenke oss om, og gjentek det eg sa sist. Ja, eg aksepterer ei viss feilfordeling under føresetnad om hjelp om vi skulle kome i same situasjon, og stolar på norske myndigheiter og at råda frå FHI blir følgde, seier Jan Ove Tryggestad.