Før i tida

Nyhende

Alvo fabrikkar

Alvo var ein stor og viktig arbeidsplass på Stranda og her sydde dei hovudsakeleg herreskjorter På biletet ser vi arbeidsstokken frå 1953 samla framfor fabrikken. Året før hadde Alvo skapt revolusjon i bransjen ved å presentere dei første norsksydde nylonskjortene. Det var mange som kom reisande til Stranda for å jobbe på dei ulike fabrikkane, og fleire vart også verandes.

Den første videobutikken på Stranda

Videoen fekk sitt inntog på Stranda tidleg på 80-talet då Video Nytt opna opp i ei bod nede i Øyna. Filma i alle sjangera var å få leigd og for å sjå film måtte du også leige movie-boks. Det var ein koffert med ein videoframvisar oppi. Den var også slik at ein fekk mult om ein ikkje hadde spola kassetten tilbake før ein leverte den inn.

Kilde: Arkivbilete frå Sunnmøringen

AURE SENTRUM: Slik såg Aure sentrum ut omkring hundreårsskiftet. Frå venstre: Brudevoll-huset. Bak ser ein litt av sjøbua til til B.S. Aure, vidare forretningsbygget til B.S. Aure, Kai-huset, Vad-huset, Vad-naustet, Bø-naustet, Is-huset og Dale-huset. Ein stor del av sentrum vart herja av brann den 19. august 1939. Heilt til høgre ser vi Sykkylven kyrkje som brende ned 2. februar 1982. KJELDE FRÅ BOKA SYKKYLVEN KOMMUNE - SYKKYLVEN KYRKJE 1883-1983.





SYKKYLVSBLADET 14. FEBRUAR 1986: Midt på 1980-talet var interessa for jazz stor, noko årsmøtet i Sykkylven Jazzforum som vart halde på Sjølyst Hotell bar preg av. Av årsmeldinga for 1985 gjekk det mellom anna fram at klubben kunne varte opp med fleire jazz-godbitar. Rekorden vart sett i oktober då den verdskjende songarinna Jan Harrington og eit orkester frå Sogndal samla over 170 betalande gjestar. Mange hugsar nok også det lokale Hagardsletta Jazzband som var svært populære. På biletet ser vi det nye styret i Syklus Jazzforum. Bak frå venstre: Corrado Genta, Eivind Drabløs, Nils Dagfinn Tandstad, Åge B. Frøystad og Karsten Riksheim. Framme: Oddbjørn Bonesmo. (ARKIVFOTO).

SUNNMØRINGEN ONSDAG 18. JUNI 1993: Strandadagane: Kanskje så mange som 250 mennesker var oppom Emma og Harald Vågsæter på Skrenakken under Strandadagane. Ikkje veit vi om der har vore fleire på ei helg, men ein ting kan vi slå fast som sikkert: – Vi storkosar oss med alle som kjem, seier Emma til Sunnmøringen.