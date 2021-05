Gunnar Hamnøy kjem til Sykkylven

Nyhende

Det melder organisasjonen, ved leiar Gunnar Hamnøy i ei pressemelding. Organisasjonen NSP Aid blei danna for 11 år sidan av fleire bedriftsleiarar og Gunnar Hamnøy har vore leiar av organisasjonen sidan den starta. Søndag 30. mai kjem han til Sykkylven bedehus for å vise bilde og å fortelje om arbeidet med å hjelpe foreldrelause barn og unge i Kenya og Etiopia til eit betre liv. Det er her hovudfokuset i arbeidet har vore sidan starten, sidan mange av desse barn og unge ikkje har eit stad å sove, og manglar klede og mat.