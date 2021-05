Nyhende

Kven er dette? Namn: Tuva Sandvik Aure

Alder: 19 år

Yrke: Elev ved Sykkylven vidaregåande skule og butikkmedarbeidar ved Kiwi Sykkylven

Bustad: Haugsetvegen

Russepresident i Sykkylven, Tuva Sandvik Aure er glad for at russetida endeleg er i gang og kan markere at ho snart er ferdig med 13 års skulegang.