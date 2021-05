Nyhende

Tidlegare i år blei det kjent at regjeringa ikkje vil prioritere riksveg 15 over Strynefjellet med oppgradering av dei nedslitne Strynefjellstunnelane i Nasjonal transportplan (NTP), eit prosjekt som òg vil gi heilårsveg til Geiranger via ein arm inne i tunnelen. Dette har skapt reaksjonar på fleire kantar, og på søndag vil ein konvoi køyre over fjellet frå Stryn til Grotli for å markere kravet om utbetring av vegen.