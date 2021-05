Økonomisk suksess for Innovern

Nyhende

Tre veger etter at landet stengte ned i fjor var munnbindprodusenten Innovern i Sykkylven etablert, og etter sommarferien var produksjonen i gang.

Etter det første driftsåret viser det seg at prosjektet har vore ein økonomisk suksess, då det enda opp med eit resultat før skatt på 1,7 millionar kroner av 7,1 millionar i driftsinntekter. Det var nett.no som skreiv om saka først.

Naudsynt

Då koronapandemien kom til Norge og resten av verda var munnbind noko av det som blei mangel av fortast. Det har òg gjort at behovet for at slikt smittevernsutstyr skal produserast lokalt og ikkje vere avhengig av, til dømes Kina, har vore eit heitt tema.

Tidlegare denne månaden blei det òg klart at Stortinget går inn for å trygge produksjonen av smittevernsutstyr i Norge etter eit forslag frå Senterpartiet. Dette meinte regjeringspartiet Høgre ikkje var nødvendig, og argumenterte med at regjeringa allereie jobbar med å trygge produksjonen innanlands.

Dette blei godt teken imot av munnvernprodusenten i Sykkylven, der styreleiar Leif Jarle Aure sa til Sunnmørsposten at det vil trygge drifta framover.