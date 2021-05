Stian Skogvold håpar å få mykje å gjere denne sommaren:

– Det har blitt nokre nyinvesteringar

Så snart snøen smeltar er Stian Skogvold og den motoriserte grasklipparen hans å sjå langs vegane i Sykkylven. No er sommarvarmen her, og han er igjen klar for nye oppdrag.