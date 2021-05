Stranda startar vaksinering av risikogruppe 5, Sykkylven startar med 5 og 6

Nyhende

Både Sykkylven og Stranda kommune har lagt fram nye tal på kor mange vaksinar dei vil få i komande veke. Sykkylven vil få 600 dosar, der 246 av desse er førstedosar, medan Stranda vil få 276 dosar. Kor mange av desse som er første- og andredosar blir ikkje presisert, men Stranda kommune skriv at dei vil starte med vaksineringa av risikogruppe 5 i tillegg til dei som no skal ha dose nummer to. Dei som blei vaksinerte med AstraZeneca i veke 9 og 10 vil no få tilbod om andredose med Pfizer. Sykkylven kommune på si side skriv at fleire i risikogruppe 5 og 6 no vil få tilbod om vaksine denne veka.

Kommuneoverlegen om vaksineprioriteringa: – Alle over 18 skal ha fått tilbod i månadsskiftet juli/august Avgjerda om at Austlandet vil få fleire vaksinar medan resten av landet vil få mindre har skapt reaksjonar. Kommuneoverlege Aleksander Sommerdalen i Sykkylven og Stranda meiner at omfordelinga vil ha ein moderat konsekvens.

I eit tidlegare intervju med Nyss, opplyste kommuneoverlege Aleksander Sommerdalen at Sykkylven om kort tid skulle ta i bruk eit nytt system for bestilling av time for vaksinering og testing, kalla C19. Dette systemet ser no ut til å ha blitt aktivert, og innbyggjarar i Sykkylven blir bedne om å registrere seg på c19.no så snart dei har fått ein sms om at det er deira tur til å få vaksine. Her vil ein få første ledige time, og det er ikkje mogleg å velje dato eller klokkeslett sjølv. Folk som veit at dei ikkje kan kome til første eller andre dose, seks veker seinare, blir bedne om ikkje å bestille time. Stranda kommune har allereie brukt C19 i lengre tid, og dei minner om at det er viktig at den som blir prioritert responderer på meldinga dei får snarast råd.

Austlandet får fleire vaksinedosar, Stranda og Sykkylven må gje frå seg sine: – Ingen god situasjon Sykkylven og Stranda må gje frå seg 35 prosent av vaksinane sine til kommunar med høgare smittetrykk på Austlandet.

Vaksinering i Sykkylven blir gjort på det gamle sparebankbygget i Aure sentrum, medan det i Stranda blir gjort på Storfjord Kulturhus og Hægstad Gård på Hellesylt. For innbyggjarar i Liabygda og Geiranger skjer vaksinering etter avtale.