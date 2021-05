Nyhende

I 1987 fekk vi kr. 40,87 + moms per kg for lammekjøt i klasse * over 13 kg i slaktevekt. I dag svarar det til kl. U (i euro). Etter vanleg indeksregulering skulle i 2020-prisen vere kr 88,87. Altså over dobbelt så mykje.