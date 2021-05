Positiv til etablering av Høbben

E-sportsgruppa i Sykkylven IL har tidlegare fått 500.000 kroner av Gjensidigestiftinga til etablering av Høbben, ein møteplass for ungdom. No er også Sykkylven kommune positiv til tiltaket, og vil kome attende med til løyving til drifta i samband med budsjettet for neste år.