Nyhende

Sidan koronaviruset kom til landet i fjor, har det gått hardt utover drifta til Hurtigruten. Store delar av tida har mykje av aktiviteten vore lagt på is, og fleire av skipa til reiarlaget har lege i opplag. Frå nyttår har dei hatt fem skip i rute mellom Bergen og Kirkenes, og no melder reiarlaget i ei pressemelding at dei i juli vil trappe opp til full drift, med sju skip.