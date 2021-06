Nyhende

Politiet i Møre og Romsdal melder på Twitter at det har gått eit lite jordskred i eit bustadområde i Stranda. Det blir opplyst at skredet er 5–10 meter breitt, 10–20 meter langt og to meter djupt på det djupaste. Naudetatane er på staden og geolog er varsla. Næraste husstandar er evakuerte og det blir fortløpande vurdert det vidare behovet for evakuering. Det blir meldt om ingen skade på korkje personar eller hus.