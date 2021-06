Praktisk erfaring

Med åkeren som klasserom

Livets under! At eit lite frø faktisk kan verte ei gulrot – ja, det er nesten uforklarleg. Markens grøde, kalla Hamsun det. Jorda gir liv, og det livet held oss alle i live. Det er nesten svimlande å tenke på. Men for dei hundre elevane på 8. steget ved ungdomsskulen i Sykkylven vert denne kunnskapen praktisk erfaring denne våren. Dei får nemleg prøve seg som grønsakbønder.