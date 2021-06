– Vi er i ein overgangsfase

Nyhende

– Vi merkar ein del forvirring og frustrasjon blant pasientane no i overgangsfasen, der vi mellom anna nyttar ein del vikarar. Det har vi stor forståing for, seier Kanutte Roald. Ho er tilsett som kontorleiar for Sykkylven legesenter når ein går over frå privat til kommunal drift 1. juli, etter sju år som anestesisjukepleiar og koordinator ved dagkirurgen i Ålesund. Ho starta opplæringsfasen ved legesenteret 12. april. Fram til 1. juli er Sudarshan Bhatia dagleg leiar.

Ventetid

Det kjem mange spørsmål om legesituasjonen i kommunen.

– Per no har vi tre fastlegar, Bhatia, Linge og Hjellen, og fire fastlegevikarar, Rønning, Engeseth, Saidajan og Salbert. Legevaktlege er Pezhman som jobbar ved kontoret. 1. juni startar Koppen opp som fastlege og i september startar også Sørbø og Morterud som nye fastlegar. Vi ønskjer sjølvsagt at alle skal få kome til sin faste lege, men alle som har behov skal få naudsynt legehjelp ved legekontoret inntil alle fastlegane er på plass. Det vil dessverre vere lengre ventetid for mange, då arbeidsbelastninga er stor for tida, seier Roald.

Koronasituasjonen

Også koronasituasjonen er med og bidreg til svært stor pågang på telefon.

– Vi beklagar den lange ventetida. Noko av det som gjer at det blir lengre ventetid, er at grunna korona og venteromskapasitet så har kvar lege time kvar 30. minutt, i motsetnad til kvart 20. minutt, slik ein vanlegvis har det. På den måten kan ein sikre at avstanden mellom folk er etter forskriftene. Der er av same grunn færre timar som kan bestillast på nett. Det igjen fører til meir trykk på telefonen. For at vi skal kunne hjelpe flest mogleg, oppmodar vi alle innbyggjarar om å ikkje ringe legekontoret for spørsmål om når ein kan få vaksine. Legekontoret har ikkje oversikt over kommunen si gjennomføring av vaksineringa. Kommunane oppdater heimesida jamleg om status og prioriteringar, og der finn ein også telefonnummer dersom ein treng ytterlegare informasjon, seier Roald. Legekontoret vil halde ope heile ferien, men det blir redusert bemanning i veke 28 til 32. Alle som treng time og reseptfornying før ferien vert oppmoda om å ta kontakt så snart som råd. 1. juli startar Stranda og Sykkylven opp interkommunal legevakt med eigne tilsette legevaktlegar og sjukepleiarar, lokalisert ved legesenteret i Sykkylven.

Oppgradering

– Vi er i gang med å oppgradere legekontoret slik vi kan tilby fleire tenester på sikt.

Webside og telefonsystem er og under oppgradering. Ein vil i løpet av juli kunne betale via ein betalingsautomat som blir plassert i venterommet, seier Roald. Venterommet vert pussa opp no, og det skal gjerast ein del ombygging, slik at det vert plass til alle som skal jobbe der. Det vert også oppgradert med litt nytt utstyr. Roald synest at prosessen ein er inne i no er veldig spanande og meiner at det er lærerikt å vere i endring.

– Det er ein stor jobb å få alt på plass, men det vil bli veldig bra etter kvart. Her er mange flinke tilsette, og det vert heile tida jobba med kvalitetssikring og fagutvikling for å kunne serve innbyggarane med gode legetenester. Vi ønskjer å vere her for alle, seier Kanutte Roald, som er oppteken av at ein skal ha god kommunikasjon mellom einingane.









Gry Tynes, Ann-Helen Leknes Holm, Randi Lindvik Kvam