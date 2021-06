Nyhende

(Smp): Kolonnen var på fleire kilometer, opplyste politiet sin operasjonsleiar Steinar Hausvik i Vest politidistrikt.

Dagleg leiar Rolf Olav Tenden i Thor Tenden Transport er ein av initiativtakarane.

– Det kom rundt 60 storbilar vestfrå og rundt 50 storbilar austfrå. I tillegg er det så mange personbilar og bubilar at vi ikkje klarer å skilje dei, men kanskje 150 til saman, seier Tenden.

Også dagleg leiar Yngve Ose Bøstrand i Bøstrand Transport fortel om god oppslutning, og ikkje berre frå køyrande deltakarar:

– Det sto mykje folk langs vegen med flagg.

Han føler at heile regionen står bak kravet om å så raskt som mogleg få ny strynefjellsveg inn i Nasjonal transportplan (NTP).

Noverande periode er 2018–2029.

– Kravet har brei støtte frå heile næringslivet i Nordfjord og på Sunnmøre.

Han understrekar at både små og store bilar hadde høve til å delta, nettopp fordi saka ikkje berre gjeld transportbransjen, men eit samla næringsliv.

Vart svært optimistisk

Markeringa var i regi av Norges Lastebileier-Forbund. Kravet er ny og rassikker riksveg 15 over Strynefjellet.

Regionssjef i forbundet, Jan Ove Halsøy, seier at han er overvelda over frammøtet som var.

– Det vert umogleg for sentrale politikarar å oversjå det folkelege engasjementet, seier han.

Han fortel at politikarar frå Høgre, Frp og Senterpartiet heldt talar, deriblant tidlegare samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

– Eg har aldri vore så optimistisk som i dag, seier Halsøy.

Han opplever, etter det han har fått høyre frå politikarar som har engasjert seg i saka, at det no er fleirtal for vegen på Stortinget. Det kan i så fall ikkje regjeringa oversjå.

Halsøy er klar på at vegen bør inn i første halvdel av NTP-perioden vi er inne i, altså seinast innan 2023.

Flaskehalsen først

– Dette er kortaste vegen mellom aust og vest. Vegen på må plass for å sikre næringslivet på nordre del av Vestlandet. I tillegg til at den er viktig for samferdsel og føreseielegheit, er det eit rassikringsprosjekt.

Her er også eit miljøaspekt, for dei bratte stigningane i dag krev høgt forbruk, påpeiker han.

Norges Lastebileier-Forbund forventar at heile vegen, også ned gjennom Ottadalen, vert oppgradert med blant anna breiare vegskulder.

– Men i første omgang er det Strynefjellet som er flaskehalsen, seier Halsøy og poengterer at dagens tunnelar er for tronge og mørke.

Denne saka blei først publisert hos Sunnmørsposten.