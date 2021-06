Utsett til etter ferien

Nyhende

Kommuneplanleggar Njell Hoftun innleia med å orientere om saka som har versert i dei kommunale organa i svært mange år. Han viste også til REN Sykkylven AS sine justerte planskisser. Hoftun refererte til kommunestyrevedtak om arealbruk frå 2003, 2010, 2016 og 2019, og presiserte at det var to grunneigarar, Sykkylven kommune og REN Sykkylven AS. Ein kvar grunneigar må forvente å kunne utnytte sin eigedom i tråd med vedteken plan.