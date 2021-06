Frank Sve vart truga på telefon

Nyhende

Frank Sve er vand til å få telefonar frå folk, både med kjeft og skryt. Men for vel ei veke sidan fekk han ein ubehageleg telefon.

– Det sette ein støkk i meg. Det var uhyggjeleg, seier han til NRK Møre og Romsdal, som først skreiv om saka.

Sve fortel vidare til statskanalen at mannen i andre enden av røret var roleg og presenterte seg med namn.

– Dette var ikkje ein hissigpropp, eller ein som hadde tatt seg ein dram for mykje. Han verka kalkulert. Gong på gong gjentok han «Du bør passe deg no»., seier Sve til NRK.

Då han vidare spurde kva han skulle passe seg for, fekk han ikkje noko svar, men nemnte i staden stader dei har møttest og at han veit kor Sve bur.

Bekymra

I den siste tida har det kome fleire trugslar mot kjende politikarar, som Lan Marie Berg hos Oslo MDG og partileiar Sylvi Listhaug i Frp. Sve fortel til NRK at han fryktar at dette vil gå ut over rekrutteringa til politikken.

– Vi må ta tak i dette. Om vi som er røynde og hardhuda ikkje gjer det, korleis vert det då for nye som vil engasjere seg i politikk? Det bit ikkje på meg, eg toler det, men folk må få ei tydeleg melding om at slike ting ikkje er greitt, seier han til NRK.