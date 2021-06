Misnøgd med utsetjing

– På tide at noko skjer på kaia

Petter Lyshol (Frp) er ikkje nøgd med at saka om Rema 1000-etablering på kaia i Sykkylven vart utsett. – No går det over stokk og stein i saka om utvikling på kaia. Kor lenge skal denne saka trenerast?, spør han.