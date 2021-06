Nyhende

– Konklusjonen vår er at det ut ifrå eit smittevernperspektiv, er naturleg for Sykkylven kommune å gå over til grønt nivå i skular og barnehagar i dei siste vekene før sommarferien. Denne ordninga blir innført frå måndag 14. juni, uttalar kommunalsjef Bjørnar Midtbust.