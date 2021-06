Nyhende

Kven er dette? Namn: Heidi Rasmussen Aurdal

Alder: 27 år

Yrke: Student

Bustad: Grebstadlia

Heidi Rasmussen Aurdal (27) har det siste året hatt utdanningspermisjon frå jobben sin som tilskjerar ved Ekornes for å utdanne seg til barnehagelærar ved Høgskulen i Volda. Ho synest det har gått over all forventning å kombinere studentrolla med morsrolla, og fortel at grunna koronapandemien har det stort sett vore nettbasert undervising.