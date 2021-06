Nyhende

– Møre og Romsdal er eksportfylke nummer éin her i landet, og då meiner vi at det er viktig å fokusere på moglegheitene som finst her i fylket, seier Hans Petter Brunstad Sørensen frå Sykkylven Arbeidarparti og fylkesleiar og førstekandidat til stortingsvalet for Møre og Romsdal Arbeidarparti, Per Vidar Kjølmoen til Nyss.