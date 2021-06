Søknad om omstillingsmidlar skal opp i Fylkesutvalet

Nyhende

Tidlegare har fylkesordførar Tove Lise Torve (Ap) uttala at Staten bør ta rekninga for omstillinga i Geirangerfjorden. Det er vedteke i Stortinget at all skipstrafikk i verdsarvsfjorden skal vere utsleppsfri frå 2025, noko som betyr at Møre og Romsdal fylke, og særleg Stranda og Fjord kommunar må gjennom ein krevjande og dyr omstillingsfase.