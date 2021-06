Nyhende

I mai sende Stranda kommune ein søknad til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, tidlegare Fylkesmannen, der dei søkte om midlar til tilbodet «Eldre ut på middag» for 2021. Under møtet i formannskapet sist måndag kom det fram at søknaden har blitt innvilga, og at Stranda kommune vil få 400.000 kroner til prosjektet.