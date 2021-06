Nesten ein million kroner fordelt på lokale bedrifter i Stranda

Nyhende

Under møtet i formannskapet i Stranda kommune førre måndag blei det bestemt kva for bedrifter i kommunen som vil få kompensasjonsmidlar som følgje av koronapandemien. Kommunen har fått tildelt midlar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet i to omgangar, med til saman 937.525 kroner.