Tilrår utsetjing av søknad om omstillingsmidlar

Nyhende

Måndag kveld hadde fylkesutvalet møte på Union Hotel i Geiranger. Ei av sakene som blei drøfta var den varsla søknaden frå Møre og Romsdal fylkeskommune til regjering og Stortinget om statlege midlar til dekking av kostnader til omstillingsmiddel i Geiranger verdsarvområde og omland. I søknaden, som er forma ut av fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik, blir det beden om i alt 600 millionar kroner som hovudsakleg skal gå til utbygging av hub for produksjon av hydrogen på Hellesylt, fjellhall for parkering i Geiranger, og oppgradering av straumnettet i bygda slik at det kan leggast til rette for landstraum. Før saka blei diskutert kunngjorde strandaordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) seg inhabil, då han er grunneigar i prosjektet på Hellesylt.